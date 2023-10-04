Ulaş'ta Mevlidi Nebi programı düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Mevlidi Nebi programı düzenlendi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Mevlidi Nebi programı düzenlendi.
İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü İzzet Kendir, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Okul Müdürü Muammer Gülmez ise programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda öğrenciler şiir okudu, musiki korosu ilahi seslendirdi.