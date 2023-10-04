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        Şarkışla ilçesinde AK Parti'nin yeni yönetimi belli oldu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:00 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:09
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        Şarkışla ilçesinde AK Parti'nin yeni yönetimi belli oldu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi belli oldu.

        İlçe Başkanlığına atanan Burhanettin Uğurlu, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.

        Uğurlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında yeni yönetimin 23 kişiden oluştuğunu söyledi.

        AK Parti'nin kuruluşundan bugüne bir çok kademesinde görev aldığını belirten Uğurlu, şunları kaydetti:

        "Gayesi, yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet olan bu davanın kuruluşundan bugüne gecesini gündüzüne katarak partimizin tüm kademelerinde çalışan tüm kardeşlerimi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ben demeden, sen demeden, ayrıştırmadan yeni bir döneme başlıyoruz. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet olduğu düsturu ile biz olarak sizlere hizmet yarışında olacağız. Ekibimizle birlikte Şarkışla'mız için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye Yüzyılı için var gücümüzle çalışacağız."

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