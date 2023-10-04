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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:44 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:46
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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 oyunla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

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