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        Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu

        Sivas'ta araziye atılan bazıları parçalanmış, çok sayıda gelinlik bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:05
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        Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
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        Sivas'ta araziye atılan bazıları parçalanmış, çok sayıda gelinlik bulundu.

        Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında gezen vatandaşlar, araziye atılmış çok sayıda gelinlik gördü.

        Kullanılmış olduğu görülen, bir kısmı parçalanmış gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

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