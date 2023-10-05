Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta arazide bulunan gelinlikler toplandı

        Sivas'ta arazide bulunan gelinlikler belediye ekiplerince toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta arazide bulunan gelinlikler toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta arazide bulunan gelinlikler belediye ekiplerince toplandı.

        Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında bulunan çok sayıda gelinliği toplamak için bölgeye geldi.

        Ekipler topladıkları gelinlikleri kamyonete yükleyerek geri dönüşüm merkezine götürdü.

        Temizlik İşleri Amiri Murat Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye gelerek etrafa saçılan gelinlikleri topladıklarını söyledi.

        Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi mevkisinde gezen vatandaşlar, dün araziye atılmış çok sayıda gelinlik görmüştü. Kullanılmış olduğu görülen ve bazıları parçalanmış gelinliklerin kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilememişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        ABD, İran'dan el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        ABD, İran'dan el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
        Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Bulup doğaya bıraktığı vaşak yavrusu, geri döndü
        Bulup doğaya bıraktığı vaşak yavrusu, geri döndü
        Şarkışla ilçesinde AK Parti'nin yeni yönetimi belli oldu
        Şarkışla ilçesinde AK Parti'nin yeni yönetimi belli oldu
        Ulaş'ta Mevlidi Nebi programı düzenlendi
        Ulaş'ta Mevlidi Nebi programı düzenlendi