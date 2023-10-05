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        Kanun virtüözü Göksel Baktagir'in Aşık Veysel bestesine özel klip

        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun virtüözü bestekar Göksel Baktagir'in, Aşık Veysel'e özel bestelediği "Veysel'in Toprağında Vefa Bestesi" eserine klip çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:26 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:33
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        Kanun virtüözü Göksel Baktagir'in Aşık Veysel bestesine özel klip
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        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun virtüözü bestekar Göksel Baktagir'in, Aşık Veysel'e özel bestelediği "Veysel'in Toprağında Vefa Bestesi" eserine klip çekildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, UNESCO Dünya Aşık Veysel yılı etkinlikleri kapsamında, Baktagir'in bestesine özel klip hazırladı.

        Göksel Baktagir'in ilk kez 16 Eylül'de Buruciye Medresesi önünde Galata Querted ile Saznağme Konseri'nde icra ettiği "Veysel'in Toprağında Vefa Bestesi” eseri beğeni almıştı.

        Bestenin klibi, Aşık Veysel'in doğup büyüdüğü Şarkışla'nın Sivrialan köyü başta olmak üzere, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Atatürk Kongre Müzesi ve bazı tarihi mekanların önünde çekildi.

        Klipte, Göksel Baktagir, bestelediği eseri kanun ile icra etti. Aşık Veysel'in köyü Sivrialan'da bulunan Aşık Veysel Müzesi ve Aşık Veysel'in kabrinin görüntülerinin de yer aldığı klip, Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

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