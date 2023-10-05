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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:16
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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümde ise 3. bölge sonlandırma çalışmaları ile taktik maç yaptı. Bu arada idmanda sporcuların gözleri kapatılarak yapılan çalışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

        Siltaş Yapı Pendikspor ile EMS Yapı Sivasspor 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Turgut Doman görev yapacak.

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