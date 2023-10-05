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        Sivas'ta üniversiteler arası "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması yapılacak

        Sivas'ta, Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında üniversiteler arasında "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:29
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        Sivas'ta üniversiteler arası "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması yapılacak
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        Sivas'ta, Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında üniversiteler arasında "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması düzenlenecek.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi öncülüğünde gerçekleştirilecek yarışmaya 50'ye yakın üniversiteden katılım bekleniyor.

        Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, AA muhabirine, "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışmasının ikincisine ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

        Etkinliğin 16-17 Kasım'da fakültenin Gastro Mutfak Sanatları Bölümü atölyelerinde gerçekleştirileceğini belirten Hastaoğlu, "Bu sene özellikle vefa teması üzerinden yemek yarışmamızı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

        - Üniversitelerden 150-200 yarışmacının katılımı bekleniyor

        Hastaoğlu, coğrafi işaretli ürün kullanımının yarışmanın ana kurallarından olacağını dile getirerek, "Hem ana yemek hem de tatlı kategorisinde 50'den fazla üniversiteye davetiye gönderdik. 150-200 yarışmacının geleceğini düşündüğümüz son derece keyifli ve eğlenceli bir yarışma olacak." diye konuştu.

        Jüride Sahrap Soysal, Ferhat Bora, Şefika Günyel, Uğur Gömeç, Kaan Usta ve kendisinin yer alacağını aktaran Hastaoğlu, şunları kaydetti:

        "2 gün sürecek programımıza tüm üniversitelerin aşçılık ve gastro mutfak sanatları bölümünden öğrencilerimizi ve hocalarımızı bekliyoruz. Özellikle Sivas yemeklerinin yanı sıra ülkemizin her noktasında ayrı değerde yöresel yemek bulunmakta. Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimiz yarışmalarımızda daha tanınır hale getirilerek, yeniden yorumlanarak daha keyifli bir hal alabiliyor. Böylece yemeklerin hem tanınırlığı artıyor hem de unutulması önlenmiş oluyor, biz de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yemek yarışmamızın kriterleri arasında lezzet ve zamanı doğru kullanma olacak. Bunun yanı sıra tabak tasarımı, gıda israfı ve temizlik de önemli."

        Hastaoğlu, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a da teşekkür etti.

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