Sivas'ta Filistinliler için dua edildi Sivas'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Filistinlilere destek amacıyla bir araya gelerek dua etti.

Sivas'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Filistinlilere destek amacıyla bir araya gelerek dua etti.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Sivas İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde kent meydanında bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrağı açan vatandaşlar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Dernek Başkanı Efe Zileli, yaptığı açıklamada, yıllardır saldırılar sonucu binlerce Filistinli'nin şehit edildiğini, şimdi Filistin için birlik olmak gerektiğini belirtti.

İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle yıllarca Filistinlilerin kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiğini aktara Zileli, şunları kaydetti:

"İsrail bölgede bulunan bütün ülkelerle siyasi ve ekonomik bir yakınlaşma kurarak kendine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalıştı. 75 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyor. Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı."

Daha sonra katılımcılar Filistin'e destek için dua etti.