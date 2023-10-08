Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Valisi Şimşek, Tecer köyünü ziyaret etti

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Ulaş İlçesine bağlı Tecer köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Valisi Şimşek, Tecer köyünü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Ulaş İlçesine bağlı Tecer köyünü ziyaret etti.

        İlçe Kaymakamı Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey tarafından karşılanan Vali Şimşek, köyün genel durumu hakkında bilgi aldı.

        Burada vatandaşlarla sohbet eden Şimşek, daha sonra Tecer Dağı Beşgözler mevkisinde bulunan balık çiftliğinde incelemelerde bulundu.

        Şimşek'e ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sivas'ta Filistinliler için dua edildi
        Sivas'ta Filistinliler için dua edildi
        Düğünde çıkan tartışmada tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı
        Düğünde çıkan tartışmada tabancayla ateş etti: 2 ölü, 1 yaralı
        Sivas'ta düğünde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Sivas'ta düğünde çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Sivasspor 5 maç sonra galip geldi
        Sivasspor 5 maç sonra galip geldi
        '794 yıllık Selçuklu şaheseri, yaptıranların birbirine sevgisini anlatıyor'
        '794 yıllık Selçuklu şaheseri, yaptıranların birbirine sevgisini anlatıyor'
        Sivas'ta yerli tohumluk patatesin hasadı başladı
        Sivas'ta yerli tohumluk patatesin hasadı başladı