Sivas'ta 100 kişilik koro Cumhuriyetin 100. yılında konser verecek

Sivas'ta 100 kişilik koro tarafından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla konser programı düzenlenecek.

Sivas Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 100 kişilik koro Cumhuriyetin 100. yılında "Türkiye'min 100. Yılı" adlı konserde sahne alacak.

Cumhuriyet Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi ve proje sorumlusu koro şefi Servet Zeki Ersoy, AA muhabirine, farklı bir etkinliğe imza atmaya hazırlandıklarını söyledi.

Program hakkında bilgi veren Ersoy, "100 kişilik dev bir koroyla bilgilendirici metinlerle tarihsel sürecin de anlatıldığı zeybek oyunu, dans ve slayt gösterileriyle 12 kahramanlık türküsünden oluşan özel bir repertuvarla konserimizi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde 30 Ekim Pazartesi saat 19.30'da gerçekleştireceğiz." dedi.

Vatandaşları konsere davet eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Sivas Kongresi'nin yapıldığı kadim şehrimizde hazırladığımız bu projenin ulusal ve uluslararası medyada da ses getireceğini düşünmekteyiz. Sayın Valimizin projemize destekleri koromuz için çok kıymetli olacaktır. Vatanı canından aziz bilip, uğruna kendini feda eden aziz şehitlerimizin ruhları, konser katılımcılarından alacağı dualarla şad olacak, memleketin evlatları olarak ahde vefa örneği olması açısından yüreklerimizde iz bırakacaktır."