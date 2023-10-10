Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 10.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:37
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan M.E'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.