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        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:37
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        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan M.E'yi yakaladı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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