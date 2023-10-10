Sivas'ta halk otobüsü şoförlerinden trafik polislerine "çiçekli" teşekkür

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförleri, yol yapım çalışmaları nedeniyle yoğunluk yaşanan kavşakta trafik akışını düzenleyerek toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinin gecikmesini önleyen trafik polislerine çiçek vererek teşekkür etti.

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Numune Hastanesi Kavşağı'na inşa edilen üst geçit nedeniyle Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı'nda yaşanan yoğun trafiğin düzenlenmesi için kadın trafik polisleri görevlendirildi.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafik akışını düzenleyen kadın trafik polisleri, ambulans, itfaiye gibi araçların geçişini kolaylaştırırken, toplu taşıma araçlarının da kavşaktan geçişine yardımcı oluyor.

Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Yasin Aslan ve Sivas Şoförler Cemiyeti Başkanı Şaban Yalman, özverili çalışmalarından dolayı kavşakta görev yapan kadın trafik polislerine çiçek ve hediye vererek teşekkür etti.

Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yol yapım çalışmaları nedeniyle bölgede yaklaşık 5 aydır trafik yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Aslan, halk otobüslerinin geçiş güzergahında yer alan kavşakta özveriyle görev yapan kadın trafik polislerine teşekkür etti.

Yalman ise kavşakta yaşanan yoğunluğu minimuma indirmek için fedakarca görev yapan trafik polislerine teşekkür ederek, "Arkadaşlarımızı motive etmek için kendilerine çiçek takdim ettik. Şoför esnafı olarak trafikle iç içe çalışıyoruz ve toplu taşıma araçları için zaman çok önemli. Buradaki arkadaşlarımız başta ticari araçlarımız açısından da önemli bir görev yapıyorlar." diye konuştu.

Kavşakta görev yapan kadın trafik polislerinden Emel Benli Kurt da yaklaşık 5 aydır kavşakta ekip arkadaşlarıyla görev aldıklarını ifade etti.

Trafik yoğunluğunu en aza indirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Kurt, "Bu şekilde takdir görmek bizleri çok mutlu etti. Burada yardıma muhtaç engelli yayalarımızı gördüğümüzde de onlar için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kavşağın hastaneler güzergahında yer almasından dolayı ambulansları bekletmemeye çalışıyoruz." dedi.

Programa Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Adem Gökmen de katıldı.