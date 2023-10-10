Sivas Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı Sivas Devlet Hastanesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Sivas Devlet Hastanesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Sivas Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, senaryo gereğince hastanede "Mor, Kırmızı, Sarı ve Turuncu Kod" tatbikatları yapıldı.

Mor kod tatbikatı kapsamında hastane bahçesine bırakılan şüpheli çanta Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kod tatbikatı kapsamında ise hastanede çıkan yangın, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Turuncu kod tatbikatı kapsamında laboratuvarda kırılan şişeden dökülen kimyasaldan etkilenen sağlık çalışanlarına ise Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Gökgöz, görev alan ekiplere teşekkür etti.

Her an afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Gökgöz, şunları kaydetti:

"Senaryo gereği hastanemizde yaşanan olumsuzluklara karşın nasıl davranacağımız gördüğümüz verimli bir tatbikat gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, AFAD ve itfaiyeden arkadaşlarla ne yapılması gerektiğini uygulamış olduk. Eksiklerimizi gördük, onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."