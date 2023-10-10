Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde altyapıları tamamlanan ana caddelerde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde altyapıları tamamlanan ana caddelerde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ana caddelerde başlattıkları sıcak asfalt seferberliğinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

        Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına devam ettiğini belirten İlbey, "İlçemizde belirlediğimiz ulaşım sorunlarını belirli bir plan ve program çerçevesinde çözüyoruz." dedi.

        Şu ana kadar Atatürk Caddesi ve Demokrasi Meydanı'nı asfaltla buluşturduklarını dile getiren İlbey, "Cumhuriyet Caddesi'nde çalışmalarımız devam etmekte. Ana caddelerin altyapı ve doğal gaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddeleri sıcak asfalt konforuna kavuşturacağız." diye konuştu.

        İlbey, sıcak asfaltın yanı sıra ara sokaklarda da kilit parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, bu çalışmaların kar yağana kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Zara'da patates hasadı başladı
        Zara'da patates hasadı başladı
        Sivas Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Sivas Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Sivas'ta halk otobüsü şoförlerinden trafik polislerine "çiçekli" teşekkür
        Sivas'ta halk otobüsü şoförlerinden trafik polislerine "çiçekli" teşekkür
        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Sivas'ta 100 kişilik koro Cumhuriyetin 100. yılında konser verecek
        Sivas'ta 100 kişilik koro Cumhuriyetin 100. yılında konser verecek
        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş görevine başladı
        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş görevine başladı