Ulaş'ta sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde altyapıları tamamlanan ana caddelerde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ana caddelerde başlattıkları sıcak asfalt seferberliğinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına devam ettiğini belirten İlbey, "İlçemizde belirlediğimiz ulaşım sorunlarını belirli bir plan ve program çerçevesinde çözüyoruz." dedi.

Şu ana kadar Atatürk Caddesi ve Demokrasi Meydanı'nı asfaltla buluşturduklarını dile getiren İlbey, "Cumhuriyet Caddesi'nde çalışmalarımız devam etmekte. Ana caddelerin altyapı ve doğal gaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddeleri sıcak asfalt konforuna kavuşturacağız." diye konuştu.

İlbey, sıcak asfaltın yanı sıra ara sokaklarda da kilit parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, bu çalışmaların kar yağana kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.