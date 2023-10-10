SESOB Başkanı Demirgil'den çırak yetiştirilmesinde devlet desteği talebi Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, teknolojinin gelişmesi ile bazı mesleklerin yok olmaya başladığını belirterek, bu meslekler içerisinde bakırcılık ve kalaycılığın da yer aldığını bildirdi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, teknolojinin gelişmesi ile bazı mesleklerin yok olmaya başladığını belirterek, bu meslekler içerisinde bakırcılık ve kalaycılığın da yer aldığını bildirdi.

SESOB'tan yapılan açıklamaya göre, Demirgil, Sivas'ta faaliyet gösteren ve mesleğinin son temsilcileri olan bakırcı ve kalaycı ustalarını ziyaret etti.

Ustaların zor şartlarda mesleğini icra ettiğini ve kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalıştığını aktaran Demirgil, "Bir zamanların gözde meslekleri arasında yer alan bakırcılık ve kalaycılık, maalesef teknolojiye yenik düştü. Teknolojinin gelişmesi ile bakır olan mutfak eşyaları cam ve porselene döndü. Bakırdan yapılan eşyaların kullanımının azalması mesleği de bitirme noktasına getirdi." ifadelerini kullandı.

Demirgil, Sivas'ta birkaç esnafın kendi imkanlarıyla bakırcılık ve kalaycılık mesleğini icra ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakır ve kalaycılık mesleğinde çırak yetişmiyor, ustalarımızın maddi imkanı olmadığı için çırak çalıştıramıyor. Kendi imkanlarıyla mesleklerini sürdürmeye çalışıyor. Bir zamanların gözde mesleği olan ve yüzlerce ustanın yetiştiği bakırcılık ve kalaycılık mesleği çırak yetişmediği için yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin gelecek nesillere aktarılması için mutlaka çırak yetiştirilmeli. Mesleklerin canlandırılması için el sanatları çarşısının da bir an önce faaliyete geçirilmesi gerekmekte."

Demirgil, kaybolmaya yüz tutmuş onlarca meslek olduğunu, bazı ustaların mesleklerini sevdiği için bırakmadığını ve kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalıştığını aktararak, mesleklerde çırak yetişmesi için devlet desteğinin şart olduğunu ifade etti.