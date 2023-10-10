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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:17
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        B.V. yönetimindeki 60 BG 158 plakalı otomobil ile A.C. idaresindeki 58 AEP 188 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Niksar Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, A.C'nin aracında bulunan R.A, K.G, M.A, E.C. ve B.A. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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