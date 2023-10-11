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        Ulaş'ta yangın tatbikatı yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde okulda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:40 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:51
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        Ulaş'ta yangın tatbikatı yapıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde okulda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Ulaş Belediyesi itfaiye personeli tarafından Cumhuriyet Ortaokulu'nda Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

        Okulun toplantı salonunda itfaiye eri Mustafa Çağlak, öğrencilere yangın esnasında yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak tedbirler, yangın türlerine doğru ve etkin müdahale konusunda slayt eşliğinde bilgi verdi.

        Okul bahçesinde devam eden tatbikatta itfaiye erleri Bayram Göçebe ve Mikail Öztürk, öğrencilere yangın tüpünün kullanımını uygulamalı gösterdi.

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