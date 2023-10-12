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        Sivas Demirağ OSB'de 225 parselden 163'ü tahsis edildi

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehrin yatırım üssü konumunda bulunan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 225 parselden 163'ünün tahsis edildiğini, 6'sında üretime geçildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:10
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        Sivas Demirağ OSB'de 225 parselden 163'ü tahsis edildi
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehrin yatırım üssü konumunda bulunan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 225 parselden 163'ünün tahsis edildiğini, 6'sında üretime geçildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın yeni yatırım kapısı olan ve tamamlandığında 23 bin kişiye iş imkanı sağlayacak Demirağ OSB'de içme suyu, kanalizasyon, doğal gaz ve diğer altyapı çalışmaları sürüyor.

        Ulaş ilçesi Tecer Dağı'ndan Demirağ OSB'ye verilecek su hattı çalışmaları devam ediyor. Memba suyu niteliğindeki Tecer Dağı Beşgözeler mevkisinden 30 litre/saniyelik içme ve kullanma suyunun tahsisi gerçekleştirilerek, 15 bin tonluk su deposu yapıldı. Tecer Dağı'ndan Demirağ OSB’ye uzanan hattın da yüzde 80'i tamamlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, yol yapımı ve aydınlatma çalışmalarında büyük mesafe kat edildiğini belirterek, yapımı tamamlanan fabrikaların üretim aşamasına geçtiğini, bazı fabrikaların inşaatının sürdüğünü aktardı.

        - "1300 kişi istihdam edildi"

        Demirağ OSB'deki yer tahsisleri hakkında da bilgi veren Şimşek, "225 parselden 163'ü tahsis edilmiş durumda. Tahsis edilen parsellerden 6'sında üretime geçildi. 16 parselde inşaat çalışmaları devam ediyor. Şu an itibariyle Demirağ OSB'de 1300 kişi istihdam edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

        Vali Şimşek, elektrik, doğal gaz, su ve yol gibi altyapı hizmetlerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Cazibe bölgesini ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize ve Sivas Belediyesine teşekkür ediyorum. İnşallah ilimiz için ilerde büyük bir istihdam sahası oluşacak. Demirağ OSB tamamlandığında 23 bin kişi istihdam edilecek."

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