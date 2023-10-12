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        Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu öğrencileri Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret etti

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu öğrencileri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma dersleri kapsamında Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 18:57 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:14
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        Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu öğrencileri Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret etti
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu öğrencileri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma dersleri kapsamında Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret etti.

        Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu öğrencileri Hayat Ağacı Derneğini gezerek, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ümit Hüseyin Çelik'ten dernek hakkında bilgi aldı.

        Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu 3-C sınıfı öğretmeni Osman Kandil, öğrencilerle birlikte ilerleyen günlerde kumbarada yardım toplayarak, Gıda Bankası'na katkı sağlayacaklarını söyledi.

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