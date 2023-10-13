Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, şehit ailelerini ziyaret etti Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer, şehit aileleri ile şehit mezarlarını ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer, şehit aileleri ile şehit mezarlarını ziyaret etti.

Şehit mezarlarını ziyaret eden kaymakam Zafer, daha sonra bir araya geldiği şehit ailelerinin taleplerini dinledi.

Zafer, şehit ailelerin kendilerine emanet edildiğini belirterek, kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Ahirette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğunu anımsatan Zafer, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin vatan uğruna yaptıkları fedakarlığı ve kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vatanın toprağı şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştur. Biz bu mücadelenin sahibi ataların evlatlarıyız. Geçmişimize sahip çıkmak, bizi biz yapan değerlerimizi gelecek nesillere taşımak en büyük vazifemizdir. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Şehit aileleri ise ziyaretinden dolayı Zafer'e teşekkür etti.

Zafer'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, İlçe Müftüsü İzzet Kendir ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Arslan da eşlik etti.