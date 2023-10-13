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        Sivas'ta trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:18
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        Sivas'ta trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

        A.A.K. (56) idaresindeki 58 ADU 625 plakalı otomobil, Şarkışla-Sivas kara yolu Koyuncu köyü yakınlarında emniyet şeridinde park halinde bulunan H.P'ye ait 38 BT 280 plakalı tıra çarptı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Diğer kazada A.Ö. idaresindeki 38 AIE 113 plakalı kamyon, Sivas-Şarkışla kara yolu Harun köyü yakınlarında yoldan çıktı.

        Yaralanan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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