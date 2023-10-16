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        Şarkışla'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:58
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        Şarkışla'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

        Mehmet Emin Tuna Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışını Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Dinç, Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve BBP İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz yaptı.

        Açılışta konuşan proje koordinatörü ve okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşe Şaval, 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı'nın dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Fuarın 2 gün izlenime açık olacağını belirten Şaval, "Fuarımız STEAM, değerler eğitimi, oyun ve oyunlaştırma gibi üç ana tematik konu olan 12 farklı projeden oluşmaktadır. Projelerimizin her biri büyük emeklerle öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından hazırlandı." dedi.

        Açılışın ardından davetliler, 9 öğretmen ve 30 öğrencinin hazırladığı sergiyi gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

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