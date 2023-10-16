Sivas'ta Dünya Gıda Günü kutlandı

Sivas'ta Dünya Gıda Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selçuk Ortaokulu'nda "Su yaşamdır, su gıdadır. Kimseyi geride bırakmayın" temalı program düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Gıda Günü'nün her yıl farklı bir temayla kutlandığını belirtti.

İnsanların doğumundan itibaren beslenmelerini gıda ve su ile yaptığını anlatan Yıldız, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretimden tüketimin son noktasına kadar gıda zincirinin her aşamasında görev alıyoruz. Sadece üretmek yetmiyor. İsraf etmeyen iyi bir tüketici olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını, iklim değişiklikleri ve savaşların gıdaya ulaşımı etkilediğine dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Dünyanın bazı bölgelerinde açlık çeken insanlar var. Gıdalarımızı ve suyumuzu tüketirken bunları düşünerek israftan kaçınmalıyız. Dünya nüfusu şu anda 8 milyar. Bu rakam 2050 yılında 10 milyara doğru ulaşacak. Bu kadar insanın beslenebilmesi için daha fazla üretim olması gerekiyor. Nüfus arttıkça kişi başına düşen tarım alanı da azalıyor. Bu sebeple suyumuzu ve gıdamızı en verimli şekilde kullanıp, bizden sonraki nesillere en iyi şekilde bırakmamız gerekiyor."

Selçuk Ortaokulu Müdürü İbrahim Kılıç ise öğrencilerden gıda ve su konusunda tasarruflu olmalarını istedi.

Programın ardından öğrencilere ekmek fırını, süt fabrikası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait uygulama ve eğitim bahçesi gezdirilerek gıda üretim aşamaları anlatıldı.