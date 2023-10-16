Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi başladı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) tarafından 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) tarafından 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi düzenlendi.

        Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Kongre Başkanı Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldız, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'ne denk gelen kongrenin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş birliği ile hazırlanan ilk gıda kongresi niteliğinde olduğunu belirtti.

        Gıdanın ulaşılabilmesi, güvenliği, güvencesi ve sürdürülebilirliği gibi çok farklı alanları içine alan bir kavram olduğunu vurgulayan Yıldız, "Her insanın her istediği zamanda ve istediği miktarda güvenli gıdaya ulaşabilmesi gerekmektedir. Gıda çalışmaları bu kavramın hepsinin yerine getirilmesi için yapılmalıdır. Bu kongrenin bu amaçlara hizmet edeceğine gönülden inanıyorum. Kongrede emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Akademisyenlerin gıda ile ilgili sunumlar gerçekleştirerek katılımcıları bilgilendireceği kongre, 18 Ekim'de sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

        Benzer Haberler

        Sivas'ta Dünya Gıda Günü kutlandı
        Sivas'ta Dünya Gıda Günü kutlandı
        Sivas'ta trafik denetimleri sürüyor
        Sivas'ta trafik denetimleri sürüyor
        Şarkışla'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
        Şarkışla'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
        Sivas'ta bariyerlere çarpan panelvandaki 7 kişi yaralandı
        Sivas'ta bariyerlere çarpan panelvandaki 7 kişi yaralandı
        Sivas'ta 7 kişinin öldüğü kazada yaralanan 40 kişiden 28'i taburcu oldu
        Sivas'ta 7 kişinin öldüğü kazada yaralanan 40 kişiden 28'i taburcu oldu
        Sivas'taki otobüs kazasında yaralanan 12 kişinin tedavisi sürüyor
        Sivas'taki otobüs kazasında yaralanan 12 kişinin tedavisi sürüyor