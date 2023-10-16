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        İstanbul'da, "Sivas'ın Cumhuriyet Yüzyılı 1923-2023" konulu fotoğraf sergisi açılacak

        Sivas Valiliği tarafından İstanbul'da, Cumhuriyet'in ilanından günümüze Sivas'ın sosyal, kültürel ve ekonomik değişimine şahitlik eden fotoğraflardan oluşan "Sivas'ın Cumhuriyet Yüzyılı 1923-2023" konulu sergi açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:00 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:00
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        İstanbul'da, "Sivas'ın Cumhuriyet Yüzyılı 1923-2023" konulu fotoğraf sergisi açılacak
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        Sivas Valiliği tarafından İstanbul'da, Cumhuriyet'in ilanından günümüze Sivas'ın sosyal, kültürel ve ekonomik değişimine şahitlik eden fotoğraflardan oluşan "Sivas'ın Cumhuriyet Yüzyılı 1923-2023" konulu sergi açılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Sergi Salonu'ndaki serginin açılışı, 20 Ekim Cuma günü Vali Yılmaz Şimşek'in katılımıyla yapılacak.

        Sergide, 29 Ekim 1923'e ait Cumhuriyet'in ilanı töreniyle başlayıp, 2023'te yüksek hızlı trenin Sivas'a gelmesiyle sona eren fotoğraflar ve anılar yer alacak.

        Cumhuriyet'le geçen son asırda, Sivas'ın nereden nereye geldiğini, ulaşımda, eğitimde, kentleşmede, çalışma hayatında, sağlık hizmetlerinde nasıl evrelerden geçtiğini gösteren 65 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce tertip edilen sergi, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sirer Doğan, Adnan Yolalan, Gülsevin Arefeoğlu, Kubilay Dökmetaş, Müjgan Üçer, Ahmet İzzet Göze ve Necati Güneş'in arşiv kaynaklarından yararlanılarak oluşturuldu.

        Sergi, 22 Ekim Pazar günü saat 18.00'e kadar açık kalacak.

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