Sivas'ta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Giriş: 16.10.2023 - 18:54 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:02
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
E.K. yönetimindeki 58 NL 546 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Kavşağı'nda E.S.Y'nin kullandığı 58 TV 346 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.K. Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.