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        Sivas'ta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 18:54 Güncelleme: 16.10.2023 - 19:02
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        Sivas'ta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        E.K. yönetimindeki 58 NL 546 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Kavşağı'nda E.S.Y'nin kullandığı 58 TV 346 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.K. Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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