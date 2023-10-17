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        Denizli'deki cinayetin zanlısı Sivas'ta yakalandı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde kahvehanede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı Sivas'ta yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:37
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        Denizli'deki cinayetin zanlısı Sivas'ta yakalandı
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde kahvehanede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı Sivas'ta yakalandı.

        Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Fırat Ç'nin (40) cinayetin ardından çaldığı bir araç plakasını kendi aracına takarak Sivas'a gittiğini tespit etti.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıyı il merkezinde kullandığı hafif ticari araçta yakaladı.

        Üzerinde, olayda kullandığı silah da ele geçirilen Fırat Ç, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Denizli'de, dün, Yeni Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Abdulcabbar Aldırma (41) ve Galip Aldırma (38), yanlarına gelen Fırat Ç'nin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu yaralanmış, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Galip Aldırma kurtarılamamıştı.

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