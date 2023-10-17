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        Sivasspor-Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı

        Trendyol Süper Ligin 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:10
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        Sivasspor-Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı
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        Trendyol Süper Ligin 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

        Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları, VIP alt 200 lira, maraton alt 150 lira, maraton üst 150 lira, güney alt 120 lira, güney üst 120 lira, misafir tribün 150 lira olarak belirlendi.

        Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için başvurularını www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.

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