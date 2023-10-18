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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Sivas ve Niğde'de protesto edildi

        Sivas ve Niğde'de toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 00:37 Güncelleme: 18.10.2023 - 00:43
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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Sivas ve Niğde'de protesto edildi
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        Sivas ve Niğde'de toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etti.

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Sivas'ta vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'e tepki göstererek, zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

        - Niğde

        Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi, İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi.

        Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki göstererek, saldırılan sonlandırılmasını istedi.

        Protesto gösterisinin sonunda alana getirilen İsrail bayrağı yakıldı.

        Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından dağıldı.

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