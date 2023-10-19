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        Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ile tırdan düşen hurda parçaların isabet ettiği otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:50
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        Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ile tırdan düşen hurda parçaların isabet ettiği otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        F.Ç. yönetimindeki 78 ABJ 137 plakalı hurda yüklü tır Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde devrildi.

        Bu sırada tırdaki hurda parçaları B.A. yönetimindeki 40 DT 315 plakalı otomobilin üzerine düştü.

        Kazada tır ve otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan T.G. ve Y.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, Ulaş İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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