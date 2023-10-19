Ulaş'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Seyhan ve beraberindeki muhtarlar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mahalle ve köy muhtarları, Ulaş Kaymakamı Emre Zafer'i makamında ziyaret etti.

Zafer, muhtarlığın toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Muhtarların vatandaşlarla devlet arasında bilgi akışı sağladığını belirten Zafer, "Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu anda ilk olarak başvuracakları kapı muhtarlarımızdır." dedi.

Dernek Başkanı Seyhan ise muhtarların mahalle veya köylerde devleti temsil ettiğini dile getirerek, "Devlet vatandaşa ulaşmak istediğinde muhtarlara, vatandaş da devlete ulaşmak istediğinde yine muhtarlara müracaatta bulunuyor. Dolayısıyla vatandaş bizleri en yakınındaki devlet temsilcisi ve devlet de kendisine en yakın vatandaş olarak görüyor." diye konuştu.

Daha sonra Zafer, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarların gününü kutladı ve çalışmalarında başarı diledi.