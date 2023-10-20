Sivas'ta ilkokul öğrencileri harçlıklarını Filistin'e bağışladı

Sivas'ta bir ilkokulun öğrencileri, harçlıklarını Filistin için bağışladı.

Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, okul standına Filistin'e yardım için konulan kumbarada 3 günde 20 bin lira yardım topladı.

Kızılırmak İlkokulu 3/C sınıfı öğretmeni Rafet Aygün, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Filistin için başlatılan yardım seferberliğine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

"Gazze İçin Harekete Geç" sloganıyla 3 günde okulun öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve çalışanları tarafından verilen destekle 20 bin lira bağış toplandıklarını belirten Aygün, bağışın Türk Kızılay ekibine teslim edildiğini ifade etti.

Filistin'de ölen insanlara üzüldüklerini ve bunun üzerine merhamet konusuna dikkati çekmek istediklerini dile getiren Aygün, şunları kaydetti:

"3/C sınıfı olarak her hafta cuma günleri uyguladığımız 'Her haftaya bir değer, hayatıma değer katar' projesi kapsamında bu hafta Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için merhamet konusu ile ilgili Gazzeli kardeşlerimiz için yardım kampanyası başlattık. Filistin'de sadece savunmasız, korunmasız masum insanlar ölmüyor, insanlık vicdanı ve merhamet duyguları da ölüyor."

Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Fikret Doğruyol ise duyarlılıklarından dolayı öğrencilere ve diğer katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Okulumuz çok anlamlı bir etkinlik düzenlemiş. İsrail'in yaptığı zulme 'dur' demek için bir adım atmıştır." dedi.

Okulun müdürü Yıldıran Yıldırım da kampanyayı başlatan öğretmen ve öğrenciler ile kampanyaya destek veren velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.