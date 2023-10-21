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        Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:23
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        Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

        Topladığı 10 puanla ligde 9. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat futbolcu bulunmazken kart cezalısı Charis Charisis, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

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