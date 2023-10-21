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        Şarkışla canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 5 aydır kapalı olan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:39
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        Şarkışla canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 5 aydır kapalı olan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

        Hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 5 ay önce kapatılan hayvan pazarı, İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla yeniden hizmete girdi.

        Nevşehir'den hayvanlarını satmak için ilçeye gelen Ferhat Başkın, pazarın tekrar açılmasını birçok besicinin beklediğini söyledi.

        Pazar esnafı Okan Arslan ise "Yaklaşık 5 aydır pazarımız kapalı, bugün pazarın ilk günü. Biraz durgunluk var. Pazarın açılması bizleri mutlu etti." dedi.

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