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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:37
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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas organizasyonları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

        Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

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