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        İHH'lı kadınlardan Filistin'e destek

        Sivas İHH Kadın Kolları, Filistin'e destek amacıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:48
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        İHH'lı kadınlardan Filistin'e destek
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        Sivas İHH Kadın Kolları, Filistin'e destek amacıyla etkinlik düzenledi.

        Bir otelde düzenlenen kahvaltı programına, İHH Kadın Kolları üyeleri katıldı.

        Sivas İHH Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, buradaki konuşmasında, İHH'nın çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Filistin'e yardım amacıyla bir araya geldiklerini, katılımcılardan sağlanan maddi desteklerin Filistinlilere gönderileceğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "Amacımız, Kudüs ve Gazze'deki Müslümanlara yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuşatmanın başladığı 9 Ekim'den bu yana Sivas halkı olarak iş adamlarımız ve değerli gönüllerimizle yardımlarımıza nakdi olarak devam ediyoruz. Müslümanlar olarak yüce önderimizin dediği gibi bir vücudun azalarıyız. Rabbim zalimlere karşı mazlumların yanında sert ve onurlu mücadele etmeyi nasip etsin."

        Programda üyelerden toplanan 70 bin lira, Filistin'e gönderilmek üzere İHH yetkililerine teslim edildi.

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