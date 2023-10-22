Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Anıl Usta
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 57 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk. 57 Koita), Saiz, Kvet (Dk. 88 Manaj), Barrow, Rodrigues (Dk. 76 Njie)
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 66 Yasin Özcan), Gökhan Gül, Hajradinovic (Dk. 85 Saddiki), Gomis (Dk. 65 Ben Ouanes), Aytaç Kara, Fall (Dk. 90+2 Selim Dilli), Ngoy
Gol: Dk. 53 Gomis (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 26 Hajradinovic, Dk. 90+3 Selim Dilli (Kasımpaşa)
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