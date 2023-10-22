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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:30
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Anıl Usta

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 57 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk. 57 Koita), Saiz, Kvet (Dk. 88 Manaj), Barrow, Rodrigues (Dk. 76 Njie)

        Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 66 Yasin Özcan), Gökhan Gül, Hajradinovic (Dk. 85 Saddiki), Gomis (Dk. 65 Ben Ouanes), Aytaç Kara, Fall (Dk. 90+2 Selim Dilli), Ngoy

        Gol: Dk. 53 Gomis (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Hajradinovic, Dk. 90+3 Selim Dilli (Kasımpaşa)

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