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        Ulaş'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde kamyonun traktörle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:32
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        Ulaş'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde kamyonun traktörle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        N.N. idaresindeki 72 ABG 455 plakalı kamyon, Sivas-Malatya kara yolu Üçgöz köprüsü yakınlarında, O.Ö. yönetimindeki 58 DE 851 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada traktör sürücüsüyle yanında bulunan D.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, Ulaş İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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