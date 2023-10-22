Ulaş'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kamyonun traktörle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 22.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:32
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kamyonun traktörle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
N.N. idaresindeki 72 ABG 455 plakalı kamyon, Sivas-Malatya kara yolu Üçgöz köprüsü yakınlarında, O.Ö. yönetimindeki 58 DE 851 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsüyle yanında bulunan D.Ö. yaralandı.
Yaralılar, Ulaş İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.