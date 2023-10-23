Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre, takımın vazgeçilmezi olmak istiyor

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak, hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre, takımın vazgeçilmezi olmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak, hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyledi.

        The Guardian'ın hazırladığı "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde yer alan Yunus Emre Konak, ligde geride kalan 9 haftanın tamamında ilk 11'de forma şansı buldu.

        Bu sezon profesyonelliğe adım atan, teknik direktör Servet Çetin'in ilk 11'de forma şansı verdiği 17 yaşındaki Yunus Emre, başarılı oyunuyla futbolu otoriterlerin de dikkatini çekiyor.

        Yunus Emre, AA muhabirine, futbol hayatına Batman Tüpraşspor'da başladığını ve daha sonra Sivasspor altyapısına transfer olduğunu belirtti.

        Kırmızı-beyazlı formayı giymekten mutluluk duyduğunu belirten Yunus Emre, "Çalışmamız, arzumuz ve isteğimiz çok iyi. Burada olmaktan son derece mutluyum." dedi.

        Bu sezon Sivasspor A Takımı ile profesyonel futbol hayatına başladığını anlatan Yunus Emre, "Altyapıdaki hocalarımızla gayet iyi çalıştık. Hırs, istek ve çok çalışmak başarıyı getirdi. Emeğimin karşılığını da aldığımı düşünüyorum." diye konuştu.

        - "İsmimi listede görünce çok şaşırdım"

        The Guardian'ın hazırladığı listede isminin yer almasını değerlendiren Yunus Emre, "İsmimi listede görünce şaşırdım ve çok mutlu oldum. Takımım ve benim adıma gurur verici." ifadelerini kullandı.

        Yunus Emre, Sivasspor'un bu sezon ligde başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Sezona aslında kötü başlamadık. Kazanabileceğimiz maçlar vardı, şanssız bir şekilde bu maçlardan istediğimiz puanları alamadık. İdmanlarda elimden geleni yapıyorum, formayı bırakmak istemiyorum. İnşallah sezon sonuna kadar formayı bırakmam ve oynarım. Servet hocamıza ve Mecnun başkanımıza bana güvendikleri için teşekkür ederim."

        - "Hedefimde Real Madrid var"

        İlk hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu dile getiren Yunus Emre, şöyle devam etti:

        "Türkiye Ümit Milli Takımı'na ilk defa gittim ve orada da forma şansı buldum. Oyuna sonradan girdim ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hedefimde Türkiye A Milli Takımı var, inşallah o formayı terletmek istiyorum. İleriye dönük hedefim Avrupa'da oynamak. Çalışarak, iyi mücadele ederek ilerlemek istiyorum. Hedefimde Real Madrid'de de oynamak var."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!

        Benzer Haberler

        Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı
        Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı
        Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından 
        Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından 
        Ulaş'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Ulaş'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından
        Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından
        Sivasspor - Kasımpaşa: 0-1
        Sivasspor - Kasımpaşa: 0-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig