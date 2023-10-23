Sivas'ta ağaca yıldırım isabet etti, korkudan bayılan kadın hastaneye kaldırıldı Sivas'ta yıldırım isabet eden kavak ağacı ortadan ikiye bölünürken, bu sırada bölgeden geçen ve korkudan bayılan bir kadın hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ta yıldırım isabet eden kavak ağacı ortadan ikiye bölünürken, bu sırada bölgeden geçen ve korkudan bayılan bir kadın hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi 58'nci Sokak'ta bulunan bir kavak ağacına yıldırım isabet etti. Ağaç ortadan ikiyi yarılırken, bu sırada bölgeden geçen Münevver Kaya (57) korkudan bayıldı.

Bilgi verilmesi üzerine Kaya, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yıldırım düşen sokaktaki fırında ekmek pişiren Yeter Kırlangıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sesi duyunca çok korktuğunu söyledi.

Ekmek pişirdiği fırının biranda ışık içerisinde kaldığını belirten Kırlangıç, "Bembeyaz ışığın içinde kaldım, arkamı döndüğümde kadın yerde ağacın dibinde yatıyordu. Yıldırım ağaca isabet ettiği sırada kadın yolda yürüyordu." dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Çiftçi ise yıldırım düştüğü sırada çok yüksek bir ses duyduğunu ifade etti.

Bisiklet sürdüğü sırada yıldırım düştüğünü anlatan Emircan Uma da çok korktuğunu anlattı.

Yıldırımın ağaca isabet ettiğini söyleyen Uma, "Çok korktum, herkes evlerine kaçmaya başladı. Biz buraya geldik daha sonra teyze bayılmıştı. Herkes buraya toplandı ambulansı aradılar. Polis geldi, ambulans teyzeyi aldı götürdü." diye konuştu.