Ulaş'ta parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, çalışmaları inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Dört mahallede çalışmanın sürdüğünü belirten İlbey, "Bu sene 30 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. Bu çalışmayla birlikte toplamda ara sokaklara 80 bin metrekare kilit parke taşı döşemiş olacağız." dedi.

Çalışmaların hava şartları müsait olduğu sürece devam edeceğini aktaran İlbey, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bir çok mahallemizde çalışmalar tamamlandı ve mahallelerin görünümü değişti. Ulaş Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünerek çalışıyoruz. İlçemizi daha yaşanır ve modern hale getirmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz."

İlbey, ayrıca ilçedeki ana caddelerde de 40 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yaptıklarını, kısa sürede çalışmanın tamamlanacağını ifade etti.