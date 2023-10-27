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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:11
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Alanya OBA Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mert Güzenge görev yapacak.

        Topladığı 10 puanla ligde averajla 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

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