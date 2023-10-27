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        Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı

        Sivas'ta bir gurup öğrenci, Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:34
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        Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı
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        Sivas'ta bir gurup öğrenci, Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı.

        Kızılırmak İlkokulu 1-E sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı.

        Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda "yazıyor, yazıyor" diyerek gazeteyi dağıttı.

        Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, farklı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

        Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Yıldırım, "Atatürk'ün izinde Cumhuriyet’in yolunda devam ediyoruz. Farkındalık işe yarıyor, insanlar böyle şeylere olumlu tepki gösteriyor. Biz de bu tepkilerden mutlu olduk. Bu mutluluğun keyfini yaşıyoruz." dedi.

        - Şarkışla'da öğrenciler koreografi yaptı

        Şarkışla ilçesinde Şehit Doğan Kaya İlkokulu'nda 330 öğrenci, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla okul bahçesinde "ay yıldız" kareografisi oluşturarak İstiklal Marşı okudu.

        Okul Müdürü Eray Emrah Taşkıran, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek "Cumhuriyet'imizin 100. yılı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla 100. yıl logomuzu bahçemizde resmettik. Amacımız, öğrencilerimizde milli bilinci oluşturmaktı. Eğlenceli ve güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

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