Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde, Alanyaspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalıştı.
Sivasspor kafilesi antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.
Corendon Alanyaspor ile EMS Yapı Sivasspor arasında yarın saat 16.00'da Alanya OBA Stadı'nda yapılacak maçta hakem Mert Güzenge görev yapacak.