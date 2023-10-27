Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:14 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde, Alanyaspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalıştı.

        Sivasspor kafilesi antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

        Corendon Alanyaspor ile EMS Yapı Sivasspor arasında yarın saat 16.00'da Alanya OBA Stadı'nda yapılacak maçta hakem Mert Güzenge görev yapacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı
        Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı
        İlkokul öğrencileri, Cumhuriyet´in ilanını duyuran gazete hazırlayıp, dağıt...
        İlkokul öğrencileri, Cumhuriyet´in ilanını duyuran gazete hazırlayıp, dağıt...
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Sivas'ta çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılında 100 traktörle konvoy düzenled...
        Sivas'ta çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılında 100 traktörle konvoy düzenled...
        Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tarihi binalarda ışık gösteris...
        Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tarihi binalarda ışık gösteris...
        Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü
        Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü