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        Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta tiyatrocu Sümbül, Atatürk'e sahnede hayat veriyor

        HALİFE YALÇINKAYA/SERHAT ZAFER - Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdul Samet Sümbül, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü etkinliklerindeki temsillerde 6 yıldır Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:44
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        Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta tiyatrocu Sümbül, Atatürk'e sahnede hayat veriyor
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        HALİFE YALÇINKAYA/SERHAT ZAFER - Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdul Samet Sümbül, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü etkinliklerindeki temsillerde 6 yıldır Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyor.

        Sivas Kongresi'nin yıl dönümü etkinliklerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişi ve ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı tarihi kongrenin temsili olarak canlandırılmasında Sivas Devlet Tiyatrosu'ndan ekip arkadaşlarıyla görev alan Sümbül, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde 100. yılı kutlayacak olmanın da mutluluğunu yaşıyor.

        Tiyatro sanatçısı 27 yaşındaki Sümbül, AA muhabirine, 6 yıldır Sivas'ta Atatürk'ü canlandırdığını söyledi.

        Sivas'ın Milli Mücadele ve Cumhuriyet için önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Sümbül, "Sivas, Mustafa Kemal için de ayrıca büyük önem taşıyan bir şehir. Bu şehirde olmaktan, bu şehirde olup da böylesine büyük bir komutanı, büyük bir lideri canlandırmaya çalışmak, o anı insanlara yaşatmak ayrı bir gurur." dedi.

        Sümbül, çok zor bir görev üstlendiğinin bilincinde olduğunu belirterek, "Oynamak, rol yapmak ve tiyatro bizim işimiz fakat öylesine büyük bir komutanı, birçok insana, birçok ülkeye dokunmuş, koskocaman Türkiye Cumhuriyeti'ne dokunmuş, bize bugünleri armağan etmiş bir insanı yaşamak, onu hissetmek, onu damarlarında yaşamak bambaşka bir duygu." diye konuştu.

        - "Her odada o günü, o anı ayrı ayrı gözlerimde yaşıyorum"

        Sivas Kongresi'nin yapıldığı salonda Atatürk'ü her canlandırmasında o duyguları yeniden yaşadığını dile getiren Sümbül, şunları kaydetti:

        "Burada söylediğim çok güzel bir replik var. 'Bir milletin istiklal hakkını aramasından ve gerekiyorsa o yolda kanını akıtmasından daha doğal ne olabilir. Umutsuz, esir bir milletin çocukları olarak yaşamaktansa insanca ölmek daha iyidir.' diyor. İyi ki söylenmiş bir söz, buraya her girdiğimde her odaya ayrı ayrı bakıyorum. Her odada o günü, o anı ayrı ayrı gözlerimde yaşıyorum. O sözleri sürekli duvarlardan kulaklarımda duyuyorum. Buraya girip o anı gözlerinizde yaşayıp, aynı zamanda o anı canlandırmaya çalışmak, her sene yeni insanlara, Türkiye'de cumhuriyeti tatmış birçok farklı ilden gelen insanlara bu anı yaşatmak benim için çok ayrı bir gurur ve zevk."

        - "Bu gurur beni çok başka yerlere götürüyor"

        Sümbül, 100. yaşını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin Sivas'ta atıldığını anımsatarak, Atatürk'ü canlandırma duygusunu yaşatan Devlet Tiyatrolarına ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

        Tiyatroda görev alan tüm ekip arkadaşlarının kendisine "Paşa" demesinden büyük onur ve gurur duyduğunu aktaran Sümbül, "Bu gurur beni çok başka yerlere götürüyor. Böyle bir gururu da 100. yılda Sivas'ta yaşamaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Rolüne hazırlık sürecini de anlatan Sümbül, yaklaşık 1 saat önce kulise geldiğini belirtti.

        - "Gazi dedelerimiz gelmişti ve 22 yaşındaydım, elimi öpmeye kalkmışlardı"

        Sümbül, ruhsal olarak rolüne hazırlık yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Çünkü oynayacağım karakter çok büyük. Daha sonra makyajımı yapıyorum, kostümümü giyiyorum ve oyunumu bekliyorum. İşimiz olduğu için biraz daha rahat bu sürece hazırlanabiliyoruz. Her anında, her dakikasında, ceketimi, yeleğimi giydiğimde, saatimi taktığımda, kasketimi taktığımda, makyajım yapıldıktan sonra, seyircilerin son 5 anonsundan sonra sesini duymak her defasında beni çok heyecanlandırıyor."

        2018 yılında yaptığı ilk canlandırmada yaşadığı bir anısını da anlatan Sümbül, "İlk kez Mustafa Kemal'i oynadığımda 4 Eylül'ü canlandırmıştık. Gazi dedelerimiz gelmişti ve 22 yaşındaydım, elimi öpmeye kalkmışlardı. İnsanların Mustafa Kemal'e bu kadar büyük sevgi, bu kadar büyük aşk duyması, insanların camlara çıkarak bakması, herkesin buraya akın etmesi beni çok duygulandırmıştı." diyerek sözlerini tamamladı.

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