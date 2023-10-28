SOLOTÜRK Sivas'ta gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sivas'ta gösteri uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sivas'ta gösteri uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK'ün Sivas semalarındaki gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Atatürk ve Kongre Müzesi çevresinde toplandı.
Gösteri uçuşunu izleyen vatandaşlar, alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği gösteri yaklaşık 30 dakika sürdü.