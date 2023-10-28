Şarkışla'dan kısa kısa Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla bisiklet turu ve fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla bisiklet turu ve fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen ve Hükümet Konağı önünden başlayan bisiklet turu Millet Bahçesi'nde son buldu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar daha sonra Hükümet Konağı önüne gelerek 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkan Vekili Uğur Kuşçuoğlu, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Ortaokul öğrencilerinden Filistin ve Kudüs etkinliği

Şarkışla'da 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Aşık Veysel Kültür ve Gençlik Merkezi'nde Filistin ve Kudüs'le dayanışma etkinliği düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan okul müdürü Gökhan Yağcı, yüzyıllardan bu yana Kudüs'le bağlarının devam ettiğini söyledi.

Mescid-i Aksa, Kudüs ve çevresinde yaşayan Müslümanların bir an önce bu zulümden kurutması gerektiğini aktaran Yağcı, "Temennimiz bütün dünyada zulme uğrayan kardeşlerimizin bir an önce feraha ve felaha kavuşmalarıdır. Allah tüm Müslümanlara emanetlere sahip çıkacak bilinç ve şuuru nasip etsin." dedi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, İlçe Müftüsü Tayyip Koçer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- BBP ve Alperen Ocakları 100. yıl stadındı açtı

Şarkışla'da Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanlığı ve Alperen Ocakları Vakfı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı anısına stant açıldı.

Stantlarda vatandaş ve esnafa, "Türkiye 100 yaşında", Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Hepimiz Aynı Kilimin Desenleriyiz" sözü yazan magnet, "Kanımız aksa da zafer İslamın" yazılı atkı, rozet ve balon dağıtıldı.