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        Sivasspor'da Modou Barrow, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Modou Barrow, Corendon Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:13
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        Sivasspor'da Modou Barrow, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Modou Barrow, Corendon Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hafta içi gerçekleşen antrenmanda sağ omuzundan sakatlanan Modou Barrow'un bugünkü kontrollerinde omuzunda bağ yırtığı tespit edilmiş, Alanyaspor maç kadrosuna alınmamıştır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, sporcunun tedavisine başlanıldığı da belirtildi.

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