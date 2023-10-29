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        Komşular arasındaki kavgada sokaktan geçen 3 kadın tüfek saçmasıyla yaralandı

        Sivas'ta iki komşu arasında çıkan kavgada sokaktan geçen 3 kadın tüfek saçmasıyla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 00:17 Güncelleme: 29.10.2023 - 00:17
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        Komşular arasındaki kavgada sokaktan geçen 3 kadın tüfek saçmasıyla yaralandı
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        Sivas'ta iki komşu arasında çıkan kavgada sokaktan geçen 3 kadın tüfek saçmasıyla yaralandı.

        Yüceyurt Mahallesi İsmail Şirin Caddesi'nde komşular F.Y. ve İ.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. evinin balkonuna çıkan F.Y. av tüfeğiyle ateş etti.

        Tüfekten çıkan saçmalar bir evin camına ve sokaktan geçen 3 kadına isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirdi.

        İlk müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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